Началась пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря 2021 года

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин на большой пресс-конференции ответит на вопросы журналистов. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021 года.

23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021 года.

В этом году мероприятие состоится в московском Манеже. Свободной аккредитации не будет, на пресс-конференции смогут присутствовать 506 представителей СМИ. При этом администрация президента сама позвала часть журналистов, среди которых работники федеральных, региональных и зарубежных медиа.

Как уточняли в Кремле, пресс-конференция пройдет в обычном формате, то есть журналисты будут задавать свободные вопросы главе государства.

Стоит отметить, что это уже 17 пресс-конференция президента. Перерыв был сделан с 2008 по 2012 годы, когда Путин занимал должность премьер-министра.

Прямую онлайн-трансляцию смотрите здесь.