Путин заявил, что российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем у других стран

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, рассказал о влиянии пандемии на экономику страны.

Российский лидер отметил, что весь мир вел борьбу с коронавирусом и борьба вирусом продолжается. По его словам, экономика России столкнулась с определёнными проблемами, но все-таки оказалась «более мобилизована» и восстановилась быстрее.

«В целом, наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, все-таки оказалась более мобилизована к таким шокам, чем многие другие экономики мира … И мы восстановились гораздо быстрее», - заявил глава государства, отметив, что спад экономики составил 3%, а рост ВВП по итогам года в стране ожидается 4,5%.

Напомним, ВВП России в октябре 2021 года вырос до 4,9% в годовом выражении. Наиболее существенный вклад в ускорение экономического роста внесла добыча полезных ископаемых.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.