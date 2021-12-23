Путин заявил, что ВВП России вырастет на 4,5% в 2021 году

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

По его словам, экономика страны восстанавливается от пандемии коронавируса быстрее, чем в других государствах. Это выражается и в росте ВВП, и в увеличении реальных зарплат населения.

В то же время инфляция выросла до 8%, а безработица - до 4,4%.

"Конечно не у всех категорий граждан наблюдается рост реальных зарплат. Уровень безработицы - мы ставили цель вернуться к допандемийному уровню, но он стал ниже, - уточнил глава государства. - Сейчас 4,3%. К концу года чуть-чуть подрос - будет 4,4%".

Напомним, сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Как ранее писал сайт kp.ru, инфляция в России в период с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении, тогда как неделей ранее этот показатель был равен 8,05%.