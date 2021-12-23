Путин заявил, что из-за проблем демографии нам не хватает рабочих рук

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за проблем демографии России не хватает рабочих рук. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Президент заявил о снижении продолжительности жизни и обострении на этом фоне из проблем в сфере демографии, которая, по его словам, важна, с экономической, гуманитарной и геополитической точки зрения. «У нас сейчас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте», - сообщил российский лидер.

Повышение производительности труда глава государства назвал третьим драйвером роста экономики.

«Целый набор программ, у нас они все сверстаны. Ресурсы для работы предусмотрены и выделяются ритмично, они у нас есть. Важно - грамотно организовать работу», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей большой пресс-конференции Путин также заявил, что российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем у других стран

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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