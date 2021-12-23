Путин о Навальном: Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего отравление. Ноль! Молчание

Путин прокомментировал дело Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего отравление Алексея Навального, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о деле блогера.

«Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего отравление. Ноль! Молчание», – сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что российская сторона неоднократно предлагала работать над расследованием вместе. По словам Путина, он лично предлагал услуги Москвы президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. Как заявил российский лидер, настало время «перевернуть эту страницу, если нечего ответить».

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) демарш в связи с заявлениями западных стран в ее адрес по делу Навального. В нем Москва просит ОЗХО предоставить видеозаписи отбора биопроб у Навального в германской клинике «Шарите».

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