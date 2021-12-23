Путин: Россия не сердится, Россия сосредотачивается

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, таким образом глава государства прокомментировал вопрос о наступлении русских.

«Россия не сердится, Россия - сосредотачивается. Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то что СССР прекратил существования, мы же с этим смирились. И работали, и были готовы работать со всеми правительствами», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также заявил, что Россию нельзя победить, а можно только развалить изнутри. Глава государства привел в пример 90-е годы, отметив, что все это делали те, кто обслуживал другие интересы, не связанные с интересами русского народа.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.