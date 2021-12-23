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Политика23 декабря 2021 10:21

Путин заявил о создании на территории Украины "анти-России"

Президент страны объяснил, почему не должно быть движения НАТО на восток
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил о создании на территории Украины «анти-России».

По его словам, на украинской территории появилась «анти-Россия», с «постоянной накачкой оружием, промыванием мозгов населению».

На этом фонем глава государства призвал понять каким образом обеспечена безопасность страны, отметив, что в связи с этим Россия прямо поставила вопрос - никакого движения НАТО на восток быть не должно.

Напомним, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было предложено два документа, основными положениями одного из них стало исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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