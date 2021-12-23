Путин о расширении НАТО: «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули!»

Путин прокомментировал планы НАТО по расширению на восток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы НАТО по расширению на восток. Как отметил глава государства, Североатлантический альянс нарушил договоренности, заключенные с РФ в 90-е годы.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули!», – заявил президент в ходе ежегодной пресс-конференции.

Политик подчеркнул, что теперь вооруженные системы НАТО появляются в Румынии и Польше. Как заявил президент, Москва дала четко понять Брюсселю, что движение альянса на Восток неприемлемо, и это не является избыточным требованием.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

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