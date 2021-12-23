Путин о реакции НАТО: "Идите вы со своими озабоченностями, будем делать что считаем нужным"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО длительное время не реагировало на озабоченность России в связи с расширением Североатлантического альянса, и именно поэтому стране необходимы гарантии безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос представительницы зарубежного средства массовой информации.

Глава государства отметил, что перед развалом Советский Союз пытался наладить хорошие отношения с Западом, после развала - Россия, на что НАТО отвечал откровенно враждебными действиями.

"Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на Восток, - подчеркнул глава государства. - Нам говорили — не надо этого делать, а где это написано? "Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями, будем делать что считаем нужными. Что тут непонятного?".

Поэтому России нужны юридические гарантии безопасности, констатировал Путин.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.

Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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