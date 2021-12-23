Путин заявил о готовности обсуждать систему гарантий безопасности на площадке ОБСЕ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил о готовности обсуждать систему гарантий безопасности на площадке ОБСЕ.

Российский лидер заявил, что предложения выдвинул президент США Джо Байден, а российская сторона ответила быстро, отправив соответствующие предложения по гарантиям безопасности.

«Президент Байден предложил, мы ответили быстро. И сделали, отправив наши предложения. Мы готовы обсуждать и на площадках ОБСЕ. Первая реакция, в первых числах января, позволит нам двигаться вперед», - заявил глава государства.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было представлено два документа, основными положениями одного из них стало исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины. Накануне в Госдепе сообщили, что изучают предложения.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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