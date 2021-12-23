Путин сравнил западные ценности с мутацией коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции сравнил ценности Запада с мутацией коронавирусной инфекции. В частности, глава государства высказался о трансгендерах.

- Это как и пандемия, коронавирусная инфекция. Новые штаммы они все появляются. Нам от этого никуда не деться, надо противоядие искать, — сказал российский лидер.

Он выразил надежду, что у общества России есть "моральная защита" от мнения, что "мужчина и женщина — это одно и тоже". Путин подчеркнул, что на Западе "могут делать, что хотят", Россия же, по его словам, должна перенимать только самые лучшие и "прогрессивные" идеи.

Ранее Путин выразил уверенность, что традиционные семейные ценности – залог успешного развития. Соответствующее заявление президент России во время выступления на Евразийском женском форуме. Глава государства отметил, что для России крайне значимы традиционные семейные ценности, и за это страну даже иногда критикуют.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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