Путин заявил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах нормализации отношений между РФ и Евросоюзом. Эту тему глава государства затронул в четверг, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

Как отметил Путин, значительную роль в нормализации отношений между Россией и ЕС могла бы сыграть Италия.

"Отношения между Италией и Россией не просто сложились, как показательные. Но и как хорошие, устойчивые", - отметил российский лидер.

Путин также напомнил, что депутат Европарламента и итальянский сенатор Сильвио Берлускони был инициатором того, чтобы Россия и НАТО начали строить отношения.

Как ранее писал сайт kp.ru, НАТО длительное время не реагировало на озабоченность России в связи с расширением Североатлантического альянса, и именно поэтому стране необходимы гарантии безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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