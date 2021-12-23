Путин заявил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья, но позитивный эффект очевиден

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья, однако позитивный эффект очевиден. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Комментируя вопрос о высоких ценах на жилье в Приморской крае, где однокомнатная квартира обойдется 10-12 миллионов рублей, Путин отметил и позитивный эффект ипотеки, указав на то, что увеличивается количество семей, которые приобрели жилье.

«Дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья. Но позитивный эффект очевиден - количество семей, которые приобрели жилье, увеличивается», - заявил глава государства, добавив, что для более комфортной жизни в России создана «целая программа огромная», и «для этого развиваются целые кластеры».

Напомним, накануне правительство России выделило еще 5,5 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Как сообщили в кабмине, это поможет улучшить жилищные условия 622 тысячам россиян.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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