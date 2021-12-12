Правительство России выделило еще 5,5 млрд рублей на льготную ипотеку

Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных денежных средств на субсидирование льготной ипотеки. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

"На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда Правительства будет направлено ещё 5,5 млрд рублей, - информирует пресс-служба правительства. - Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам граждан".

Как ранее писал сайт kp.ru, Минсельхоз России выступил с инициативой исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году. В ведомстве полагают, что это будет стимулировать развитие строительства индивидуальных жилых домов.

Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предлагает не продлевать льготную ипотеку на новостройки, указав на наличие других, более адресных, программ. Она добавила, что продление ипотеки может поддержать рост цен на недвижимость в стране.