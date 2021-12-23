Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира

Президент России Владимир путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай приближается к экономическому превосходству над другими странами, несмотря на то, что некоторые пытаются ему в этом помешать. Геополитическую тему глава государства затронул в четверг, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

Комментируя бойкот США Олимпиады в Пекине Путин отметил, что такие шаги являются ошибочными. По мнению главы государства, подобная политика сдерживания все равно не сможет затормозить экономику КНР.

"Это ошибочная политика. Но им не сдержать Китай. Они должны осознать это в конце концов. Китай неизбежно станет первой экономикой мира", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что ранее разговаривал с одним из бывших президентов США, который назвал ошибочной блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве, в том числе со стороны Соединенных Штатов.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Публикуем дословную стенограмму всех вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности)