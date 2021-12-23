Путин про бойкот США Олимпиады в Пекине: Продолжают наступать на те же грабли

Путин назвал бойкот Олимпиады в Пекине попыткой Запада сдержать Китай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, назвал неприемлемым решение о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

«Это решение неприемлемое и ошибочное», - заявил российский лидер.

Путин заявил, что ранее разговаривал с одним из бывших президентов США, который назвал ошибочной блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве, в том числе со стороны Соединенных Штатов.

«Они продолжают наступать на те же грабли. Это связано с попыткой сдержать Китая. Никаких других мотивов нет и быть не может», - считает российский лидер.

Глава государства отметил, что «спорт, как и искусство, должен объединять людей», но когда его лишают такой основной ценности, он «наносится ущерб всему международному сообществу».

«Ничего не поделаешь, все совершают ошибки. Не все их повторяют. А причина только одна - и санкции, и в отношении. Дело не в фамилии руководителя страны, не в каких-то текущих вопросах. Дело только в одном - не дать поднять голову конкурентам», - заключил Путин.

Напомним, ранее Вашингтон объявил дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Такое решение означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США. Через несколько дней к американскому бойкоту присоединилось несколько других стран.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Публикуем дословную стенограмму всех вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности)