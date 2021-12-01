Пенсии трех категорий россиян выросли с 1 декабря 2021 года

С 1 декабря 2021 года выросли пенсионные выплаты, но не для всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С декабря 2021 года увеличение пенсий коснулось трех категорий граждан, напоминает Пенсионный фонд России.

Наиболее серьезный рост выплат ожидает граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная сумма пенсии увеличится вдвое – с 6044 рублей до 12 088 рублей. Фиксированная выплата - это сумма, которую государство ежемесячно выплачивает всем пожилым, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый трудовой стаж.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, для получения надбавки не надо никуда ходить или писать заявлений – Фонд автоматически устанавливает ее по уже имеющимся данным.

Ко второй категории россиян, которые вправе рассчитывать на прибавку, относятся те пенсионеры, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний летний месяц. Им произвели индексацию.

Третья категория – это люди, подавшие в Пенсионный фонд заявление на перерасчет из-за появления иждивенца. Сумма увеличивается на 30% за каждого иждивенца, но она не может быть выше 90%.

Как ранее писал сайт kp.ru, пенсионный фонд России напомнил пожилым людям, что повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано ни к каким фиксированным датам и происходит в любое время года.

Какие еще изменения ждут россиян с 1 декабря 2021 года, читайте в материале "Комсомольской правды".