Путин обратится к Федеральному собранию в начале 2022 года

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в четверг, 23 декабря, после большой пресс-конференции президента.

В 2021 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В 2022 году мероприятие может состояться раньше - по словам Дмитрия Пескова, это произойдет в начале года.

Как отметил пресс-секретарь президента, подготовка к мероприятию уже началась. Но точной даты проведения пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 23 декабря, в Москве прошла очередная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в рамках традиционной пресс-конференции больше четырех часов. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени. Это не рекорд - максимально долго Путин общался с представителями СМИ в 2008 году, когда пресс-конференция затянулась на 4 часа 40 минут.