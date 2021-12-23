Путин заподозрил Украину в подготовке новой военной операции против Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что в последнее время складывается впечатление, что Киев приступил к подготовке третьей военной операции в Донбассе.

Российский лидер указал на то, что на Украине все чаще звучит слово «война». По его словам, таким образом Москве явно дают понять, что вмешательство в конфликт приведет к новым санкциям.

«Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают - не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, на пресс-конференции Путин также заявил о создании на территории Украины «анти-России» с «постоянной накачкой оружием, промыванием мозгов населению».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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