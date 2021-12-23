Путин заявил, что не имеет любимчиков в правительстве

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о наличии любимчиков в составе российского правительства. Об этом главу государства спросили в четверг, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

"Что касается кого ругать, кто там любимчик - у меня не может быть любимчиков. И такого не было никогда", - признался Владимир Путин.

Президент отметил, что работает с множеством людей и большинство из них знает много лет. Однако личные отношения не мешают ему объективно смотреть на то, как работают министры.

"Если вижу, что где-то не дорабатывают, стараются как-то обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем", - сказал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, рассказал, что может дать оптимизма и счастье в предстоящем 2022 году.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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