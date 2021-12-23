В МИД Украины заявили, что Киев не готовит новой операции в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова президента России Владимира Путина о подготовке Киевом новой военной операции в Донбассе не соответствуют действительности. Такое заявление российского сделал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отметив, что незалежная стремится только к миру.

«Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в "нормандском формате", ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», - завил украинский дипломат, добавив, что Украина проделала большую работу для возобновления режима прекращения огня.

Николенко также призвал Россию сконцентрироваться на вопросе завершения вооруженного конфликта на востоке Украины, указав на то, что люди заслуживают мира и спокойствия по обе стороны линии разграничения, особенно это необходимо в канун новогодних праздников.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей ежегодной пресс-конференции российский лидер заявил, что в последнее время складывается впечатление о намерении Украины начать третью военную операцию в Донбассе. Путин обратил внимание на то, что на Киев все чаще звучит слово «война».