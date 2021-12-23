"Газпром" четыре дня подряд не бронирует мощности для прокачки по трубопроводу Ямал - Европа

"Газпром" продолжает снижать бронирование транзита через Польшу Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Газпром" четвертый день подряд не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа". Транзит голубого топлива по этой ветке идет через Польшу, а также через через Россию, Белоруссию и Германию. Его пропускная способность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.

Как свидетельствуют данные аукциона на платформе GSA Platform, в четверг, 23 декабря, предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа на точке входа в польский участок магистрали с датой поставки "на день вперед". Однако предложение осталось невостребованным.

Таким образом, "Газпром" уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямал-Европы" на регулярной сессии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 декабря стоимость голубого топлива в европейском регионе впервые за время биржевых торгов превысила отметку в 2,3 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.