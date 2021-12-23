В Белом доме заявили, что США не будут публично отвечать на российские предложения по безопасности

Между российской и американской сторонами запланированы переговоры Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома прокомментировал дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности. Он отметил, что США не будут публично отвечать на предложения РФ по этому вопросу.

Как отметил представитель Белого дома, Россия и США готовятся к переговорам, но они не ограничатся российскими инициативами. Речь также пойдет об обеспокоенности Вашингтона действиями Москвы.

"Любой диалог с Россией сопровождается тесными консультациями при полном участии европейских партнёров и союзников. Эти консультации проходят в режиме реального времени", — цитирует представителя Белого дома RT.

Отмечается, что США готовы вступить в "дипломатическое взаимодействие" уже в январе 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ уже направила США предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности.