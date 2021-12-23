Генсек НАТО попросил Россию обеспечить мирное Рождество, отведя войска от Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной. По словам представителя альянса, это позволило бы многим мирно встретить рождественские праздники, не опасаясь эскалации конфликта.

"У России есть возможность сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

По мнению генсека НАТО, этого можно добиться, если Россия снизит градус напряженности и "отведет свои войска" от украинской границы. Столтенберг при этом выразил мнение, что якобы именно РФ является "агрессором" в сложившейся ситуации, а не Киев.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на выполнение обязательств Киева по обеспечению перемирия в Донбассе, от которых украинская сторона продолжает упорно уклоняться.