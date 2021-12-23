МИД России выразил надежду, что Киев будет соблюдать обязательства по обеспечению мира в Донбассе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на выполнение Украиной обязательств, которые руководство страны взяло на себя относительно обеспечения перемирия в Донбассе.

Комментарий Захаровой на эту тему был опубликован на сайте МИД. В нем она отмечает, что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил Украины. Тем не менее, подчеркнула дипломат, Россия рассчитывает на соблюдение Киевом взятых на себя обязательств по Донбассу.

По словам Захаровой, Донец и Луганск соблюдают все обязательства по документу, подписанному в 2020 году. И призывают к тому же украинских партнеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной. По словам представителя альянса, это позволило бы многим мирно встретить рождественские праздники, не опасаясь эскалации конфликта.