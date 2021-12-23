Bloomberg: Европейские компании не имеют претензий к Газпрому по выполнению обязательств

Европейские компании не имеют претензий к "Газпрому" Фото: REUTERS

Европейские компании не имеют претензий к "Газпрому" в связи с уменьшением объемов экспорта российского газа в страны ЕС. Как пишет агентство Bloomberg, российская компания уже выполнила основную часть контрактных обязательств, а поставки сверх указанных объемов по рыночным ценам никак не ограничиваются - просто уже сами европейские компании в них не заинтересованы.

Согласно контрактам, дополнительные поставки голубого топлива должны оплачиваться по рыночной стоимости. Она же из-за наступившей зимы продолжает расти и недавно достигла рекордного уровня в более чем 2100 долларов за тысячу кубометров газа. Поэтому, не все страны готовы закупать газ сверх заключенных ранее контрактов.

При этом отмечается, что европейские компании не имеют претензий к "Газпрому". Так как все стороны выполнили взаимные обязательства на этот год.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" четвертый день подряд не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа". Транзит голубого топлива по этой ветке идет через Польшу, а также через через Россию, Белоруссию и Германию. Его пропускная способность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.