Посол Салливан: США не готовы подписать документы по гарантиям безопасности, предложенные Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на переговорах с российской стороной по гарантиям безопасности пока не готовы пойти на компромисс в части отношений с союзниками по НАТО. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

По словам американского дипломата, на данный момент есть предварительные условия для дипломатии, к которой Америка и ее союзники по альянсу стремятся.

- Это давние принципы, которых президент США Джо Байден и правительство страны придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий. Эти принципы являются основой безопасности США, - заявил Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

Он также добавил, что российская сторона из опыта своих отношений со Штатами знает о фундаментальных ценностях, в отношении которых в Вашингтоне не готовы искать компромиссы.

Ранее сайт kp.ru писал, что РФ уже направила США предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности, Москва уже готова к переговорам и сейчас она только ждет для обсуждения американских коллег.