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Здоровье23 декабря 2021 20:57

Гинцбург подтвердил, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса

При этом он считает, что еще рано объявлять этот вариант ковида самым опасным
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Гинцбург подтвердил, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса

Гинцбург подтвердил, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что "омикрон" лучше других штаммов коронавируса распространяется в популяции. При этом ученый полагает, что еще нельзя точно заявлять, что именно этот вариант ковида опаснее других мутаций.

- На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело .... он гораздо лучше распространяется в популяции, - рассказал эксперт в эфире канала "Россия 24".

Гинцбург также добавил, что если среди инфицированных "появятся люди, которые страдают из-за того, что они заразились "омикроном", надо будет срочно запускать модификацию существующей вакцины".

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Именно прививка позволит защитить организм от вируса и минимизировать риски тяжелого течения болезни.