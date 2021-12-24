В России к 1 января 2023 года планируют объединить Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России к 1 января 2023 года планируется объединить Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений уже обсудили процесс объединения фондов.

- Будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения, - уточнили в секретариате.

До этого Голикова уже рассказывала о планах объединение ПФР и ФСС, но только тогда считалось, что это произойдет не ранее 2023 года. По ее словам, к этому процессу относятся осторожно, он предусматривает переходный период. Позже председатель правления ПФР Андрей Кигим заявлял, что пенсионный фонд и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.

Накануне сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные министерством труда и социальной защиты. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.