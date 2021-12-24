Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обещания не расширяться на восток.

- НАТО никогда не обещало не расширяться. В учредительном договоре нашей организации говорится о том, что каждое европейское государство может стать членом альянса, - рассказал представитель альянса агентству DPA.

Также он утверждает, что "есть документы 1970-х, 1990-х годов, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу". Так он ответил на слова российского лидер Владимира Путина об обещании НАТО не расширяться на восток.

23 декабря президент России заявил, что Североатлантический альянс нарушил договоренности, заключенные с РФ в 90-е годы.

- Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули! – сказал президент в ходе ежегодной пресс-конференции.