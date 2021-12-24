В Минпросвещения рассказали, будут ли продлевать зимние каникулы для школьников из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ведомство не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии коронавируса.

Также министерство не намерено давать рекомендации школам для ухода на отдых раньше запланированного срока. Что касается регионов, то здесь каждый субъект должен принимать решения самостоятельно, исходя из эпидситуации.

- По поводу продления каникул из-за пандемии - это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем, - сказал руководитель ведомства, слова которого приводит ТАСС.