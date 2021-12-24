Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и масло в феврале 2022 года на 2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минсельхозе РФ составили прогноз об изменении цен на продукты питания в ближайшие несколько недель.

В докладе ведомства сказано, что в 2022 году стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ, который Минсельхоз направил в правительство.

В расчётах ведомства показано, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю — до 24,6 тысяч рублей за тонну. За это же время в рознице она, скорее всего, тоже подорожает, примерно на 3,7%, до 47,3 тысяч рублей за тонну.

В результате это скажется на цене хлеба. Стоимость продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тысячи рублей за тонну. То есть буханка в 700 г обойдется почти в 37 рублей, уточняют в Минсельхозе.

Накануне сообщалось, что росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за 2021 год. Лидером по росту цен оказалась капуста - за последнюю неделю, с 14 по 20 декабря, она выросла в цене на 4,8%, а за весь год - на 131,7%. Также в лидерах по годовому подорожанию картофель, который прибавил в цене 55,5% и морковь, которая стала дороже на 30,8%.