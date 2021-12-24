Bloomberg: Россия продолжает стягивать военные силы на границе с Украиной Фото: Александр КОЦ

Россия продолжает "наращивать войска" на границе с Украиной, она "стягивает в регион военную технику", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, которая специализируется на обороне и разведке.

В компании ссылаются на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

Bloomberg также пишет, что там же якобы моно разглядеть и военных, которые присутствуют в небольшом количестве. При этом отмечается, что в случает необходимости РФ сможет направить в данный регион "подкрепление".

Как писал сайт kp.ru, российская сторона неоднократно заявляла, что никто не собирается "нападать" на соседей, к ому же российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом "вторжении".