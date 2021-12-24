В Южной Корее помилуют экс-президента страны Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию Фото: REUTERS

Власти Республики Корея приняли решение о помиловании бывшего президента страны Пак Кын Хе. Она отбывала 22-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что бывший корейский лидер получит помилование c 31 декабря, по случаю новогодних праздников.

- Правительство завило, что в преддверии 2022 года с 31 декабря будут помилованы 3094 человека, в том числе и экс-президент, - говорится в сообщении. Кроме Пак Кын Хе будет помилована Хан Мён Сук, занимавшая пост премьер-министра в 2006-2007 годах при администрации президента Но Му Хёна.

По некоторым данным, помилование может быть связано с состоянием здоровья бывшего корейского лидера.

Ранее сообщалось, что экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана весной 2017 года. Позже ее признали виновной в коррупции. По решению Центрального суда Сеула Пак Кын Хе была приговорена к 24 годам тюремного заключения.