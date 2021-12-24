Гинцбург заявил об эффективности против "омикрона" нового препарата от коронавируса

Александр Гинцбург / Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи разработал препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который эффективен против штамма "омикрон". Об этом заявил РИА Новости директор НИЦЭМ Александр Гинцбург.

"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", - уточнил руководитель центра.

По его словам, клинические испытания нового препарата планируется начать после новогодних праздников. Предположительно, они продлятся три месяца.

Стоит отметить, что лекарство, работающее на той же основе уже применяли в США при лечении бывшего американского президента Дональда Трампа.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов заявил о высоком риске распространения нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".