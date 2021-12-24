Заммэра Ракова заявила, что в Москве не планируют новых ограничений из-за коронавируса

Новых антиковидных ограничений в Москве вводить не планируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каких-либо новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве вводить не планируется, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, текущие антиковидные меры дают положительный эффект и ситуация в настоящее время стабильно. Ракова также выразила уверенность, что "дельта-штамм" уже не сможет вызвать высокую заболеваемость, которую фиксировали осенью 2021 года.

"Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", - констатировала Ракова.

Как ранее писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в понедельник 10 декабря, что 80 процентов госпитализированных в Москве с коронавирусной инфекцией пациентов составляют те, кто занимался самолечением, решив не обращаться к врачам.

В связи с этим Собянин заявил о необходимости быстро выявлять новые случаи инфицирования COVID-19, чтобы не доводить заболевание до тяжелого состояния и иметь возможность лечить пациента амбулаторно.