Собянин рассказал о 80% занимавшихся самолечением среди госпитализированных с ковидом в Москве

Сергей Собянин заявил, что 80 процентов госпитализированных с COVID-19 в Москве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в понедельник 10 декабря, что 80 процентов госпитализированных в Москве с коронавирусной инфекцией пациентов составляют те, кто занимался самолечением, решив не обращаться к врачам. Об этом он сказал в эфире телеканала Россия 24.

Сергей Собянин заявил о необходимости быстро выявлять новые случаи инфицирования COVID-19, чтобы не доводить заболевание до тяжелого состояния и иметь возможность лечить пациента амбулаторно. Для этого важно проводить максимальное количество ПЦР-тестов, а пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, не только обеспечить бесплатными лекарствами, но и установить контроль над тем, как они исполняют назначения врача.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Собянин признал наличие проблемы поддельных ковид-сертификатов в Москве, охарактеризовал ее как «не являющуюся глобальной».

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