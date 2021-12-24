Депутат Госдумы Хамзаев предложил вынести торговлю алкоголем за пределы населенных пунктов

ултан Хамзаев / Фото: страница Хамзаева в социальных сетях

В России необходимо вынести торговлю алкоголем за пределы населенных пунктов, заявил РИА Новости член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", - уточнил Хамзаев.

Он обратил внимание, что на большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин назвал темой геополитического значения вопросы здоровья нации, сохранения и укрепления демографии.

По оценке Хамзаева, ограничение торговли алкоголем будет способствовать достижения этих целей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Султан Хамзаев заявил, что в России на время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя.

Также он считает, что чтобы граждане не "спивались", все культурно-массовые мероприятия в этот период должны быть бесплатными, чтобы у граждан была возможность найти для себя занятие.