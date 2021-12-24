Защита топ-менеджеров «СДС-Уголь» обжаловала их арест по делу о трагедии на шахте «Листвяжная»

Адвокаты топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» обжаловала их аресте по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Адвокаты топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» обжаловали их арест по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

- Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы (на их арест), — цитирует пресс-службу Центрального районного суда Кемерова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате произошедшего погиб 51 человек.

15 декабря суд Кемерово отправил под арест председателя совета директоров компании «СДС-Уголь». Как заявил адвокат Михаила Федяева, защита намерена обжаловать приговор. В ходе заседания предприниматель не признал свою вину, отметив, что не знает, как он мог бы повлиять на произошедшее в шахте. Защита просила суд отправить Федяева под домашний арест. До этого были арестованы главный инженер шахты «Листвяжная» и технический директор компании «СДС-Уголь».