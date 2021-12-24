Лавров предупредил, что втягивание Украину в НАТО провоцирует полномасштабный конфликт в Европе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Курс на втягивание Украины в НАТО создает угрозу безопасности не только России, но и всей Европы, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербской газете "Ослобожденье". С переводом можно ознакомиться на сайте МИД России.

"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - констатировал Лавров.

Вместе с тем руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что необходимо понизить градус напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона, для чего, собственно, и нужны гарантии безопасности, переговоры по которым инициированы Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский посол Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и НАТО готовы к диалогу с Россией по вопросу гарантий безопасности и предложений Москвы на этот счет.