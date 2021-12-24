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Политика24 декабря 2021 5:26

Посол Салливан заявил о готовности США к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

Дипломат уточнил, что американцам нужно время на координацию действий с союзниками
Роман КИЛЬМЯШКИН
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США настроены на переговоры с Россией по гарантиям безопасности, утверждает Джон Салливан

США настроены на переговоры с Россией по гарантиям безопасности, утверждает Джон Салливан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и НАТО готовы к диалогу с Россией по вопросу гарантий безопасности и предложений Москвы на этот счет, заявил американский посол Джон Салливан в интервью газете "Коммерсант".

"Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы", - констатировал дипломат.

Он уточнил, что США настроены на "быстрое продвижение" в диалоге, но им требуется время на то, чтобы координировать решения с союзниками по НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 24 декабря заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности.

Напомним, накануне Владимир Путин объяснил, почему России и США необходимо заключить договор о гарантиях безопасности и предостерег западных партнеров от попыток "заболтать" россиян, тем временем делая то, что вздумается.