Синоптик Тишковец предупредил москвичей о барической «пиле» и метелях 25 декабря 2021 года

Москвичей предупредили о барической «пиле» и метелях 25 декабря 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы России о метелях и барической «пиле».

Как рассказал специалист в социальной сети Instagram, уже в пятницу вечером, 24 декабря, порывы ветра будут достигать 17 м/с. Снегопад начнется в ночь с 24 на 25 декабря и будет продолжаться до вечера субботы. За это время выпадет 10% месячной нормы осадков.

В субботу днем в Москве температура воздуха будет -4…-6 градусов, ночью -9…-11. Однако из-за ветра и повышенной влажности будет казаться холоднее.

- К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое «дно» – с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Это настоящая барическая «пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — пишет специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в среду, 22 декабря, температура в Московской области местами опустилась до минус 30 градусов. По его словам, в Москве было немного теплее – столбики термометров показывали до 20,1 градуса ниже нуля. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что рекордный мороз для 22 декабря составляет минус 36,3 градуса, так что минувший мороз еще далеко не рекордный.