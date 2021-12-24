Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с юбилеем

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 60-летием.

Российский лидер отметил авторитет и многолетний опыт политика и обратил на экономические и социальные успехи Азербайджана под руководством Алиева.

- Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности, — цитирует телеграмму Путина сайт Кремля.

Президент России пожелал здоровья Алиеву, а также передал привет его семье.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и рассказал ему о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности, предложенных Москвой. Кроме того, сообщается, что лидеры государств обсудили также темы, связанные с Украиной, среди которых ситуация в Донбассе. Отмечается, что президент России привёл «конкретные примеры», которые говорят о нарушениях незалежной Минских соглашений. Путин подчеркнул «важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток».