Опрос: 56% россиян одобрили вакцинацию детей от коронавируса с согласия родителей

56% россиян одобрили вакцинацию детей от коронавируса с согласия родителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть более половины жителей России одобрили вакцинацию несовершеннолетних от коронавирусной инфекции с согласия родителей. Об этом гласят итоги исследования портала стопкоронавирус.рф.

- Более половины россиян выступают в целом за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%, — говорится в тексте исследования.

При этом 54% опрошенных сообщили, что уже сделали прививку. Свое решение они объяснили тем, что хотят победить пандемию и опасаются заразить родных и близких. Главными мотивами отказа от вакцинации стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, а также медотвод.

Напомним, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи разработал препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который эффективен против штамма «омикрон». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, клинические испытания нового препарата планируется начать после новогодних праздников. Предположительно, они продлятся три месяца. Стоит отметить, что лекарство, работающее на той же основе уже применяли в США при лечении бывшего американского президента Дональда Трампа.