Совфед одобрил закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Злостным нарушителям ПДД грозит до трех лет лишения свободы Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет Федерации России одобрил закон об уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пятницу, 24 декабря 2021 гола.

Как говорится в пояснительной записке, речь идет о введении уголовного наказания за противоправный выезд на встречную полосу или трамвайные пути, а также превышение скорости более, чем на 60 км/ч.

Обязательным условием уголовного преследования станет подтверждение, что нарушитель минимум дважды подвергался наказанию за аналогичное нарушение и был лишен водительских прав.

В качестве наказания злостным нарушителям ПДД грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до трех лет либо лишение свободы на тот же период.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума приняла закон об ужесточении наказания лихачей на дорогах.