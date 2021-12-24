Россияне назвали политиком года Владимира Путина

Владимира Путина россияне назвали политиком года в 2021. Фото: REUTERS

1600 совершеннолетних жителей РФ спросили о том, кого они считают политиком года. О результатах опроса рассказал руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров на итоговой пресс-конференции в пятницу 24 декабря. Прямая трансляция пресс-конференции доступна на странице ВЦИОМ в Facebook.

Политиком 2021 года россияне назвали действующего президента РФ Владимира Путина. Такой ответ дали 38 процентов опрошенных. Второе место разделили премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров, у них по 17 процентов голосов. На третьем месте министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого политиком года назвали 8 процентов опрошенных.

Также россиян спросили, кого из политиков они хотели бы пригласить к себе домой на празднование Нового года. Оказалось, россияне не прочь встретить Новый год вместе с Владимиром Путиным (21 процент), Владимиром Жириновским (9 процентов), Михаилом Мишустиным и Сергеем Шойгу (по 5 процентов).

О том, каких изменений нужно ждать россиянам после пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла в четверг 23 декабря, читайте здесь на kp.ru.