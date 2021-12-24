Россияне выбрали главные события года в мире

В России выбрали главные события года в мире Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне назвали главными событиями года в мире пандемию, рост цен и обязательную вакцинацию

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что жители России назвали главные мировые события года.

- Главными международными событиями 2021 года 39% россиян назвали пандемию коронавируса, 37% - рост цен и инфляцию, а 35% - массовую вакцинацию от коронавируса, — приводит слова Федорова РИА Новости.

Самыми важными для России события опрошенные назвали борьбу против коронавируса, выборы в Госдуму и рост цен.

Напомним, чуть более половины жителей России одобрили вакцинацию несовершеннолетних от коронавирусной инфекции с согласия родителей. Об этом гласят итоги исследования портала стопкоронавирус.рф. При этом 54% опрошенных сообщили, что уже сделали прививку. Свое решение они объяснили тем, что хотят победить пандемию и опасаются заразить родных и близких. Главными мотивами отказа от вакцинации стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, а также медотвод.