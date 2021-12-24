Суд приговорил экс-главу Госстройнадзора Кузбасса к 18 годам колонии по делу "Зимней вишни"

Фигурантов дела приговорили к лишению свободы от 7 до 18 лет Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Центральный районный суд Кемерова огласил приговор по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Фигуранты дела получили от 7 до 18 лет лишения свободы за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег. Об этом сообщает "КП-Кемерово".

Экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы, директор строительной компании Никита Чередниченко – к 15 годам, бизнесмен Эдуард Комков – к 10 годам, бывший начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей – к семи годам.

Суд установил, что с 2013 по 2014 годы Комкова получила от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня" взятку в 7 млн рублей, которые затем и отмыла с помощью сына и его бизнес-партнера Никиту Чередниченко через заключение фиктивного договора.

Светлана Шенгерей проверила "Зимнюю вишню" и нашла целый ряд нарушений, после чего сообщила о них Комковой, которая была ее руководителем. По договоренности с Комковой Шенгерей в акте обследования выявленные нарушения не отразила.

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Как ранее писал сайт kp.ru, по делу о пожаре в "Зимней вишне" гендиректор компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам лишения свободы, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил 6 лет лишения свободы, а начальник пожарного караула Сергей Генин приговорен к 5 годам.