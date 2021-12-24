Песков заявил, что 2021 год выдался чрезвычайно тяжелым для России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая работу правительства, заявил, что 2021 год выдался чрезвычайно тяжелым для государства.

"Кабинет очень и очень напряженно работал, год был чрезвычайно тяжелый", - констатировал Песков, отвечая на вопрос журналистов в пятницу, 24 декабря.

Отдельно официальный представитель Кремля выделил работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая осложнилась с появлением штамма "омикрон".

"Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме", - констатировал пресс-секретарь российского лидера, имея в виду корректировки, связанные с "омикроном".

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос о наличии любимчиков в составе российского правительства.

Российский лидер отметил, что любимчиков у него нет, а личные отношения не мешают ему объективно смотреть на то, как работают министры.