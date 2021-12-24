Кремль: Россия перемещает войска исключительно на своей территории

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия перемещает свои войска исключительно на своей территории, что является суверенным правом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше совершенное право», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва предпринимает определенные действия по перемещению вооружённых сил на фоне «весьма и весьма недружественных действий» оппонентов по НАТО, а также США и «различных европейских стран», которые, как он отметил, проводят «весьма недвусмысленные манёвры», указав на учения в близости российских границ, а также полеты разведывательной авиации и перемещения кораблей.

«Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определённые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», - заявил он.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заявила о нахождении 10 тысяч западных военных инструкторов на Украине.